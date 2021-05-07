صرف تعويضات لـ 1025 وحدة سكنية عقب العيد لإنشاء محور مسطرد

بدأ حي المطرية بمحافظة القاهرة في استقبال ملفات المواطنين، ممن سيتم تعويضهم في إطار خطة إقامة محور مسطرد ومراجعة تلك الملفات من الناحية القانونية، حيث يتم تسليمهم التعويض قبل إخلاء وحداتهم السكنية بعد إجازة عيد الفطر.

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لـ«الوطن» إنه يتم عقد لقاءات مع المواطنين واستلام مستندات الملكية لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد، حيث سيتم إزالة نحو 158 عقارا بتعويضات تصل إلى 248 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير «حياة كريمة» للمواطنين.

إزالة 158 عقار فى توسعات محور مسطرد

من جانبه، قال اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، إن الحي يستقبل ملفات المواطنين وتتم مراجعتها حاليا و«مش هنمشي مواطن قبل ما ياخد فلوسه»، مؤكدا أن أعمال الإزالات ستتم بعد فترة العيد، حيث يتم اكتمال الملفات وصرف التعويضات حيث تضم أعمال التوسعات إزالة 158 عقارا تضم 1025 شقة و248 محل وسعر التعويض للمتر التجاري 10 الآف جنيه، والسكني 3300 جنيه، ومتر أرض الفضاء 10 آلاف و600 جنيه كلها مباني في نطاق حي المطرية باستثناء 5 عمارات تتبع حي السلام وكل الأسعار التي تم تحديدها تمت بواسطة مقيم عقاري لحصول المواطنين على حقوقهم وشراء شقق ومحلات بديلة عن الأماكن التي سيتم إزالتها».

خطة تطوير شرق القاهرة

ومن المقرر أن يكون محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، ضمن خطة التطوير لإنهاء الأزمات المرورية وإحداث نقلة حضارية في العاصمة، ويبدأ المحور في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس، مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولي ثم كوبري عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم.

ويربط محور مسطرد، الذي تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ويحدث سيولة مرورية فى مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية.

ويذكر أن محافظة القاهرة أزالت منطقة عرب الحصن 1 لتوسعة محور مسطرد ومحور التوفيقية المزمع إنشاؤه، ويبدأ من ميدان مسطرد حتى القليوبية، ويصل عرض المحور لـ8 حارات مرورية لكل اتجاه، مع إزالة كوبري عين شمس المعدني، واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 متر، وعرضه 21 متر.