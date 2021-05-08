الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمر فوق مصر فجرا لثاني مرة في 6 ساعات

في مفارقة جديدة حول آخر أخبار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، من المتوقع أن يمر الصاروخ مرة ثانية على مصر، فجر اليوم، وهذه ستكون المرة الثانية خلال نحو 6 ساعات فقط، في وقت يترقب العالم فيه المكان الذي سيسقط الصاروخ عليه وسط مخاوف من احتمال سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان، وهو ما تنفيه الصين وتؤكد أنه سيجري تدميره فور دخوله المجال الجوي للأرض.

رئيس معهد البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر على مصر بعد الفجر

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريح لـ«الوطن» إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر فوق مصر مساء الجمعة الساعة 10:42 دقيقة لمدة 127 ثانية، أي نحو دقيقتين و7 ثوان.

وأوضح أنه سيمر مرة ثانية فجر اليوم الساعة 4:47 دقيقة، ما يعني أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر على مصر مرتين في 6 ساعات تقريبا.

القاضي: الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة

وقال «القاضي» إن الصاروخ الصيني لا يمكن أن يراه أي شخص، فهو جسم معتم، وبالتالي غير صحيح أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة، لافتا إلى أن البعض يرى الطائرات النفاثة، ويعتقدون بسبب من الدخان الذي يكون خلفها أنها صاروخ، مشددا على أنه لا يمكن أبدا رؤية الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة من أي فرد.

رسالة من بكين بشأن مخاطر الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

وأطلقت الصين أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض، لكن لا أحد يعرف إلى أين يتجه بالضبط، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا».

وأوضح «وانج» أن معظم حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

جلوبال تايمز: الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيسقط على الأرجح في مياه دولية

وكانت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، قد ذكرت يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش 5 بي»، الذي أَرسل جزءً من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

وأوضح أن الصين «تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة دخول المرحلة العليا من الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الغلاف الجوي، على حد علمي، يتبنى هذا النوع من الصواريخ تصميمًا تقنيًا خاصًا، وسيتمّ احتراق الغالبية العظمى من الأجهزة وتدميرها في أثناء عملية إعادة الدخول، التي لديها احتمالية منخفضة جدا للتسبب في ضرر لأنشطة الطيران أو على الأرض».

ومن المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة الذي أطلق الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة في المدار، على الأرض في وقت مبكر من اليوم السبت في مكان غير معروف.