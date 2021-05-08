14 إجراء احترازيا من محافظة القاهرة لمواجهة كورونا خلال عيد الفطر

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان، وكذلك طوال أيام عيد الفطر المبارك، للحد من التجمعات والوقاية من الإصابة بالجائحة.

وقال اللواء ابراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، لـ«الوطن»، إن هناك أولويات يتم التركيز عليها حاليًا للحد من فيروس كورونا بمختلف أحياء العاصمة حفاظًا على سلامة المواطنين، وتشمل الآتي:

1- تكثيف الحملات اليومية والليلية لرفع الإشغالات والمخلفات، بإضافة لحملات الرش والتعقيم بجميع الشوارع والمؤسسات.

2- حظرالشيشة في المقاهي والمطاعم.

3- التصدي بكل حزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية وتغريم المخالفين 50 جنيهًا.

4- تكثيف الحملات اليومية لرؤساء الأحياء على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك حتى 21 مايو الجاري.

5- تحرير المخالفات لغير الملتزمين والتأكيد على مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية، وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

6- مخاطبة المواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

7- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، لضمان السلامة للجميع.

8- التشديد على متابعة مواعيد غلق المولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساءً.

9- السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل.

10- حظر إقامة مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية .

11- غلق كامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة العيد.

12- الحد من استخدام الحافلات الجماعية في العيد، وكذلك أتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

13-السماح بصلاة العيد و التعامل معها مثل صلاة الجمعة.

14- عدم السماح بأي تجمعات وفض الاسواق العشوائية.