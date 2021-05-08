«شوقي» يحث الطلاب على تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية: «New Hello»

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب على ضرورة تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية، من خلال التعرف على خصائص «New Hello»، عن طريق تقوية مهارات القراءة والكتابة والسمع والتحدث مع تقوية التفكير النقدي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، أن منصة «New Hello» تمكن الطلاب من معرفة ربط الكتاب المدرسي بالمصادر الرقمية، وذلك في ورشة عمل يوم الإثنين المقبل الموافق 10 مايو الجاري، من خلال منصة بنك المعرفة المصري.

«شوقي»: عقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً في المدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن القراءة تساعد في بناء القيم الحياتية، وأن منصة «كونكت» وفرت الكثير من المعلومات لقراءتها، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل للتعرف على كيفية استخدام منصة كونكت والإطلاع على غالبية المعلومات المتاحة يوم الاثنين المقبل.

الوزارة تستعد لامتحانات الثانوية العامة

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت في الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونياً على التابلت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ورقياً في المدارس، مشدداً على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات بضرورة إعداد جدول الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على جميع الطلاب بضرورة الإستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، حيث تقدم محتويات رقمية مبسطة تمكن الطلاب من فهم المقرر الدراسي بشكل جيد، لافتاً إلى أن المنصات التعليمية تقدم المحتوى الرقمي بأكثر من لغة لجميع المراحل التعليمية.