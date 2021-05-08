سكودا تقدم الجيل الرابع من فابيا: أوسع وأكبر وأكثر تكنولوجيا

بعد إعلان فولكس فاجن عن «بولو»، وسيات عن «ابيزا»، أعلن الصانع التشيكى «سكودا» أحد أفراد عائلة مجموعة فولكس فاجن الألمانية، عن سكودا فابيا، الأخت التشيكية لفولكس فاجن بولو وسيات ابيزا.

وبحسب «سكودا» فإن «فابيا» تعتبر من أهم سياراتها على الإطلاق، وهى ثانى أعلى سيارة مبيعا فى أسطول سكودا بعد أوكتافيا، وأطلقت لأول مرة فى العالم فى عام 1999، واستمرت فى الإنتاج حتى الجيل الرابع الجديد المعروف باسم MK4، وباعت أكثر من 4.5 مليون سيارة منذ طرحها فى الأسواق حتى الآن.

سكودا فابيا تتميز عن أخواتها «ابيزا» و«بولو»، بأنها أوسع وأكبر وأكثر عملية، مما يعطيها الأولوية لعائلة مكونة من 4 أفراد، وتتميز أيضا بأنها الأحدث فى التكنولوجيا المستخدمة، حيث تحتوى على شاشة عدادت بقياس 10,25 بوصة، وشاشة ترفيهية أساسية قياس 9.2 بوصة.

كما زادت مساحة التخزين فى الشنطة الخلفية 50 لترا مما يجعلها فى النهاية 380 لتر، ومع طى المقاعد الخلفية ستصل المساحة التخزينية إلى 1190 لترا.

منظومة الحركة

تحتوى النسخة القياسية من سكودا فابيا على محرك 1 لتر مكون من 3 سلندر بدون تربو، يولد قوة 65 حصانا وعزم أقصى 93 نيوتن متر.

كما يكون متصلا بناقل حركة يدوى من 5 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى زمن قدره 15.5 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 172 كم\س.

ويوجد نسخة أخرى بنفس المحرك ولكن يولد قوة 80 حصانا وعزم أقصى 93 نيوتن مترا، متصلا بناقل حركة يدوى من 5 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 15.1 ثانية.

المحرك الثانى سعة 1 لتر 3 سلندر تربو، يولد قوة 95 حصان وعزم أقصى 175 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى زمن قدره 10.6 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 195 كم\س.

المحرك الأقوى سعة 1 لتر 3 سلندر تربو، يولد قوة 110 أحصنة وعزم أقصى 200 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوى من 6 سرعات أو DSG من 7 سرعات.

تتسارع السيارة بهذا المحرك من الثبات لسرعة 100 كم فى زمن قدره 9.7 ثانية بناقل الحركة اليدوى، و9.5 ثانية بناقل الحركة الـDSG، وتصل لسرعة قصوى 205 كم\س.

والمحرك الأقوى سيكون الـTSI سعة 1.5 لتر 4 سلندر تربو، يولد قوة 150 حصانا وعزم 250 نيوتن متر، متصلا بناقل حركة DSG فقط من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم فى زمن قدره 7.9 ثانية فقط، وتصل لسرعة قصوى 225 كم\س.