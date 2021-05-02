وكيل «فولكس فاجن» يخلى مسؤوليته عن السيارات الكهربائية بالسوق المصرية

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، أن الشركة لم تستورد رسميًا أي طرازات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر سواء في السنوات الماضية أو الفترة الحالية.

كما أشارت الشركة في بيان لها، إلى أنها لا تدعم هذه السيارات وغير مسؤولة عن أي مشاكل فنية قد تنشأ من استخدامها بأي شكل، منوهة إلى أن ضمان هذه السيارات لا يسري في السوق المحلية المصرية، كما لا يتوافر لها قطع غيار، ومراكز الخدمة غير مُجهزة لاستقبال هذه النوعية من السيارات.

وأوضحت الشركة خلال البيان، إلى أن تقديم السيارات الكهربائية من مجموعة فولكس فاجن إلى أي سوق جديد يحتاج إلى دراسة كاملة، وتشمل في البداية اختبار هذه النوعية من السيارات في ظروف التشغيل الحارة والمختلفة الخاصة بالمنطقة، ثم تجهيز مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع لاستقبال هذه النوعية من السيارات، مع تدريب مُتخصص لكل العاملين في الشركة الذين سيتعاملوا مع هذه النوعية الجديدة من السيارات، كل هذا بغرض تقديم السيارات الكهربائية بطريقة أمنة وعملية .

وأكدت الشركة، على أنه سيتم تقديم السيارات الكهربائية في مصر في المستقبل القريب، ولكن بعد تنفيذ خطة التقديم بشكل كامل وآمن، لذا فاستيراد السيارات الكهربائية من علامة فولكس فاجن في الوقت الحالي سيكون تحت المسؤولية الكاملة للمستوردين، وبدون أي دعم من الوكيل المصري الحصري.