شيخ الأزهر: اقتحام الأقصى إرهاب صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ
الطيب: الأزهر الشريف علماء وطلاب يتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطيني
كتب:
أحمد حامد دياب
02:56 ص | السبت 08 مايو 2021
الدكتور أحمد الطيب
علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اقتحام المسجد الأقصى بالقدس العربية.
وكتب «الطيب» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنَّ اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمات الله بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله - إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ».
وأضاف: «إن الأزهر الشريف، علماء وطلابا، ليتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة».