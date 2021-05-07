شيخ الأزهر: يحق للمرأة العمل في كل الوظائف ومصادرة ذلك إثم كبير

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن المرأة لها نصيب الأسد من مكاسب القضايا التي خضعت للتوصيف الشرعي والاجتهاد الفقهي في أروقة الأزهر الشريف، والتي من بينها اتفاق علماء المؤتمر على أنه يجوز لها شرعا أن تتقلد كافة الوظائف التي تناسبها بما فيها وظائف الدولة العليا والقضاء والإفتاء.

وأضاف «الطيب»، خلال برنامج «مع الطيب»، المذاع على شاشة قناة dmc، أنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرته أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم ويحولون بينها وبين حقها المقرر لها شرعا ودستورا وقانونا، وكل محاولة من هذا القبيل هي إثم كبير يتحمل صاحبه عواقبه يوم القيامة.

في سياق منفصل، قال شيخ الأزهر الشريف، إنه تعلم في كلية أصول الدين على يد الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف، حيث كان يدرس لهم كتاب تدريب «الراوي» للإمام السيوطي في علم الحديث عام 1968، حيث درس لهم أن من أمارات الحكم بضعف الحديث أو وضعه أن يكون مخالفا للعقل أو منافيا لدلالة الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع.

وأضاف، «وآخر ما في الجعبة من أدلة دامغة على أن هذا التوجه العدائي والاستفزازي لا يصب في مصلحة الإسلام المسلمين، أننا نعلم أن الحديث الذي ينهي عن مبادئة أهل الكتاب من السلام ورد في صحيح مسلم، لكننا نعلم أيضا مما درسناه على يد شيوخنا في كلية أصول الدين، أن أهل العلم كما قسموا الحديث إلى حديث صحيح وحديث ضعيف، قسموه كذلك إلى حديث معموله به وآخر معمول».