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عاجل.. إغلاق المجال الجوي فوق قاعدة «عين الأسد» الجوية في العراق

بعد استهدافها بطائرات مسيرة

كتب:

حسن رمضان
04:16 ص | السبت 08 مايو 2021
قاعدة «عين الأسد» في العراق

قاعدة «عين الأسد» في العراق

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إنه تم إغلاق المجال الجوي فوق قاعدة «عين الأسد» والتي تضم قوات أمريكية، في الأنبار الواقعة في غربي العراق بعد استهدافها بطائرات مسيرة.

وتضم القاعدة الجوية، عدداً كبيراً من عنابر الطائرات المقاتلة ومدرجين لهبوط وإقلاع الطائرات ومنشآت عديدة من قاعات تدريب ومستودعات ومساكن جنود ومخازن أسلحة وذخيرة تبلغ مساحتها 3 كيلو مترات مربعة، كما ويمكن للقاعدة استضافة نحو 5 آلاف جندي.

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