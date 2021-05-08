بينهم شقيقان وعمهما.. تفاصيل مصرع وإصابة 19 في بلوعة صرف بالمنيا

كشف شاهد عيان بقرية صفانية، التابعة لمحافظة المنيا، تفاصيل حادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين، سقطوا في بلاعة الصرف الصحي الرئيسية في القرية فجر اليوم السبت.

بلف الخطر

وقال شاهد العيان لـ «الوطن»: «إن عامل الصرف الصحي قام بفك بلف غاز النيثان خلال أدائه عملية الصيانة للبلاعة الرئيسية في القرية، حيث أغمى عليه داخل البلاعة فحاول عدد من العمال مناداته، لكنه لم يرد فاضطر أحدهم للنزول للبحث عن زميله فتعرض للاختناق هو الآخر ثم توالي نزول الأفراد.

استخراج 6 جثامين

وقال شاهد العيان إنه تم استخراج 6 من الوفيات، ولازال هناك اثنان داخل البلاعة يحاول الأهالي والحماية المدنية إخراجهما بالأحبال حتى هذه اللحظات.

3 أقارب

وأشار إلى أن الوفيات الست بينهم 3 أقارب، اثنان أشقاء، وعمهما ويعيشون في نفس القرية، إضافة إلى طالب 17 عامًا، فيما تم نقل المصابين الـ 13 إلى عدد من المستشفيات المجاورة حيث يمكث بعضهم في غرفة العناية المركزة.

وأكد شاهد العيان أن محافظ المنيا ونائبه وعددا من المسئولين تواجدوا بالقرية لمتابعة الحادث ثم تحركوا لزيارة المستشفيات التي يتواجد بها المصابين.