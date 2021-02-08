محافظ المنيا يتفقد حادث انهيار حائط بفندق حورس ويطمئن على المصابين
كتب:
اسلام فهمي
11:27 م | الإثنين 08 فبراير 2021
محافظ المنيا يزور المصابين
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الإثنين، موقع حادث انهيار حائط بطول 35 متر، نتيجة انفجار ماسورة مياه، بمنتجع حورس السياحي، بحي شمال مدينة المنيا، إذ أسفر الحادث عن وفاه شخص، وإصابة 3 آخرين.
رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة.
وفي نفس السياق، زار المحافظ مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمده بالرحمة والمغفرة.
وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بإنهيار حائط ضخم بطول 25 متر بفندق حورس بحي الأخصاص بشمال مدينة المنيا، بسبب حدوث انفجار بماسورة مياه، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين جري نقلهم للمستشفي العام.