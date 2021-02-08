محافظ المنيا يتفقد حادث انهيار حائط بفندق حورس ويطمئن على المصابين

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الإثنين، موقع حادث انهيار حائط بطول 35 متر، نتيجة انفجار ماسورة مياه، بمنتجع حورس السياحي، بحي شمال مدينة المنيا، إذ أسفر الحادث عن وفاه شخص، وإصابة 3 آخرين.

رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة.

وفي نفس السياق، زار المحافظ مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمده بالرحمة والمغفرة.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بإنهيار حائط ضخم بطول 25 متر بفندق حورس بحي الأخصاص بشمال مدينة المنيا، بسبب حدوث انفجار بماسورة مياه، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين جري نقلهم للمستشفي العام.