إسلام إبراهيم يروي كواليس مشهد الحادثة في «نجيب زاهي زركش»

كشف الفنان إسلام ابراهيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل مشهد الحادثة التي تعرض لها خلال أحداث مسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولة النجم يحيى الفخراني.

وكتب «إسلام»، «(الحادثة) ده مشهد مدته على الشاشة ثواني معدودة بس صورناه في وقت طويل جدا، يمكن يوم كامل، وده لأن أحنا قدام عمل متقن لأقصى درجة، تحية لكل صناع نجيب زاهي زركش».

وشهدت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل «نجيب زاهي زركش»، نجاة «سعيد» الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام إبراهيم، من حادث سير، بعد حديثه مع نجيب زاهى زركش «يحيى الفخرانى»، الذي اعترف له أنه ابن شفيقة «هالة فاخر»، ولم يتحمل سعيد تلك المفاجأة الصادمة، ليسير دون تركيز في الشوارع ليفاجأ بسيارة أمامه تصدمه.

مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش

مسلسل نجيب زاهي زركش إنتاج سنيرجي، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

تدور أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش، حول «نجيب» الرجل الثري الذي يكتشف بعد سنوات طويلة أن لديه ابن من سيدة كان قد تزوجها لمدة يوم واحد فقط، ويبدأ في رحلة البحث عن ابنه المفقود خلال الأحداث التي تتخللها بعض المواقف الدرامية والكوميدية.

يعرض المسلسل يوميا على قناة «dmc» فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا.