إسلام إبراهيم يشيد بـ عائشة بن أحمد في لعبة نيوتن: «موسم الفاكهة»

أشاد إسلام إبراهيم، أحد أبطال مسلسل «بـ 100 وش»، بالفنانة التونسية عائشة بن أحمد، حيث نشر الفنان إسلام إبراهيم صورة لعائشة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وكتب عليها مُعلقًا: «هو الصيف كدة موسم الفاكهة»، ووافقه في الرأي الفنان مصطفى درويش، الذي كتب تعليقا «القمر دي».

من جانبها، تتلقى الفنانة عائشة بن أحمد إشادات كثيرة بدورها في مسلسل لعبة نيوتن، وبشخصية أمينة التي أثارت جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا وأصبحت حديث الجمهور، مُشيدين بأدائها المميز، وإطلالتها الجمالية الناعمة، بالإضافة إلى حرصها على اختيار ملابس من التراث التونسي، والظهور يها خلال المسلسل، ويتساءل الجمهور يوميًا حول الغموض في قصتها وماذا تُخبئ في جعبتها من أسرار.

وشاركت الفنانة التونسية متابعيها، عددا من الصور، التي ظهرت خلالها وهي مرتدية «الجبة التونسية» وهي عبارة عن جلباب فضفاض وطويل ذو تطريزات يدوية، والإطلالة الثانية ظهرت خلالها بـ«الدنقري التونسي»، وهو عبارة عن بدلة تتكون من بنطال واسع يشبه الذي يرتدونه البحارة، ويعلوه سترة مفتوحة واسعة.

وأشاد عددًا من النقاد الفنيين وصناع السينما، بدورها حيث كتبت عنها المخرجة نيفين شلبي «من أكتر الوجوه المميزة في لعبة نيوتن في رمضان مش علشان فقط جمالها طبيعي لا تاتوهات وباروكات ومفيش حاجة تركيب.. لا ممثلة طبيعية وتتصدق وموهوبة.. نصيحة للممثلات أي حاجة بتعمليها في شكلك مبالغ فيها بتبقي باينة وبيفصلك عن الشخصية اللي بتقديمها تماما إلا لو الشخصية اللي بتقديمها بتعمل اللي بتعمليه ده ... أنا شخصيا بشوفكم الساحرة الشريرة وفي الآخر ساكنة في حارة».

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن احمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.ش