مجزرة السحور بالفيوم.. بدأت بمشادة كلامية وانتهت بـ7 جثث (صور)

مشادة كلامية نشبت بين الزوجين وانتهت بمجزرة السحور بالفيوم، حيث تراشق الزوجان الألفاظ النابية خلال إعداد الزوجة وجبة السحور، وفجأة ودون سابق إنذار جن جنون الزوج الذي دخل المطبخ واستل سكيناً وحاول أن يطعنها به بينما يردد عبارة «هقتلك وارتاح منك.. هقتلكم كلكم».

قاومته الزوجة كثيراً، فبدأ يطعنها في مناطق متفرقة بجسدها حتى خارت قواها وسقطت أرضاً، ثم مسك رأسها وذبحها ذبحاً كاملاً حتى قطع «حلقها» بالكامل.

حريق مفتعل ومحاولة انتحار كانا السبب في كشف مجزرة السحور بالفيوم

فوجئ أهالي قرية «الغرق» بحري التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، خلال وقت السحور بنزول عماد أحمد، صاحب فرن مخبوزات، يجري في الشارع حافي القدمين وملابسه ملطخة بالدماء، حيث قام بفتح باب مخبزه وأشعل النيران بداخله، فأطفئ الأهالي النيران وبدأوا يسألونه عن سبب فعله ذلك، ليخبرهم أنّه ارتكب مجزرة السحور وقتل زوجته وأطفاله وأنه يريد الانتحار، وعلى الفور أمسك الأهالي به وسلموه إلى نقطة شرطة القرية.

مجزرة السحور.. 7 جثث في غرفتين منفصلتين والدماء تملأ الأركان

لم يكن الأهالي يصدقون حديثه، فصعدوا إلى منزله ليتأكدوا من صحة كلامه، ويفاجئوا بمجزرة السحور حيث عثروا على جثة زوجته مذبوحة بصالة الشقة، ووجدوا دماءاً تسيل من إحدى الغرف فاقتربوا منها ليكتشفوا ذبحه أطفاله الـ 6 ذبحاً كاملاً، حتى أنّه فصل رأس ابنته عن جسدها. ولم يتحمل الأهالي رؤية ذلك المنظر البشع فهربوا من الشقة على الفور وتركوها حتى تأتي الشرطة.

وضع جثث ضحايا مجزرة السحور في أكياس سوداء

حضرت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، كما قامت الأدلة الجنائية بمديرية الأمن برفع البصمات، وأخذ سلاح الجريمة، وأنزلوا الجثث في أكياس سوداء لبشاعة منظرها، بينما فرضوا كردوناً أمنياً حول مسرح جريمة لمنع اقتراب أي شخص منها.

مجزرة السحور.. قاومته زوجته فقتلها ثم ذبح أطفاله خلال نومهم

وخلال قيام المتهم بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، كشف عن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته، فاستل السكين وحاول طعنها إلا أنّها قاومته حتى تمكن في النهاية من ذبحها، ثم أكمل مجزرة السحور بعد ذلك حيث دخل إلى غرفة أطفاله وذبحهم الواحد تلو الآخر من الأكبر للأصغر، وذلك بضربة واحدة فقط من السكين، وبعدها حاول التخلص من حياته بحرق نفسه حياً داخل الفرن الخاص به لكنه فشل فسلّم نفسه.

تحريات المباحث: مرتكب مجزرة السحور مريض نفسي ويتلقى علاجًا

كشفت التحريات الأولية لمباحث مركز إطسا بمحافظة الفيوم، أنّ مرتكب مجزرة الفيوم مريض نفسي، وكان يتلقى علاجًا خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التحريات، أن المتهم تناول علاجه الأخير قبل ارتكابه الجريمة بساعات قليلة، مشيرة إلى أنّ المتهم أظهر شهادة معتمدة من أحد الأطباء خلال تمثيله الجريمة تثبت إصابته بمرض نفسي وخضوعه للعلاج.

أسرة ضحية مجزرة السحور ترفض دفنها في مقابر القاتل وتدفنها بمقابرهم

ورفضت أسرة مها عبد الباسط زوجة القاتل وإحدى ضحايا مجزرة السحور، دفن جثمان ابنتهم وطفليها «معتصم» و«بلال» في مقابر أسرة زوجها القاتل، واستلموا جثتها وطفليها من مشرحة مستشفى الفيوم العام بعد الانتهاء من تشريحهم والتصريح بدفنهم، وجرى تشييع جثامين ضحايا مجزرة السحور الثلاثة بمقابر أسرة الزوجة بقرية الغرق بحري بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة، فيما تسلّمت أسرة القاتل جثامين أبناءه الأربعة من زوجته الأولى ودفنتهم بمثواهم الأخير بقرية معجون التابعة لمركز إطسا.

وكان اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز إطسا، يفيد قيام فرّان يدعى عماد أحمد بقتل زوجته مها عبد الباسط وأطفاله الستة أحمد ومحمد وآلاء وبلال ومعتصم ويوسف خلال إعداد زوجته وجبة السحور، ومحاولته التخلص من حياته بالانتحار شنقاً.