مذبحة الفيوم اليوم.. صورة قاتل زوجته وأبنائه الستة على السحور

حصلت «الوطن»، على صورة المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة ويدعى «عماد»، المعروف بمرتكب مجزرة السحور بالفيوم، والذي أقدم على قتل زوجته وأبنائه الستة ذبحاً خلال وجبة السحور نظراً لإصابته بمرض نفسي، ثم توّجه إلى مخبزه وحاول إشعال النيران فيه وهو بداخله إلا أنّ الأهالي أمسكوا به وأخمدوا النيران، وبعدما علموا بارتكابه الجريمة أمسكوا به وسلّموه إلى نقطة شرطة الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، والتي إنتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثث السبعة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

بلاغ بارتكاب مجزرة السحور وقتل زوجته وأبنائه

وكان اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد قيام صاحب مخبز بارتكاب مجزرة السحور، حيث قتل زوجته وأبنائه الستة ذبحاً خلال إعداد زوجته لوجبة السحور.

التحريات الأولية تكشف عدم اتزان مرتكب مجزرة السحور نفسياً

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث إطسا، والرائد أحمد الشريف رئيس مباحث إطسا، أنّ الزوج مصاب بمرض نفسي ومختل وأنّه ارتكب جريمته بسبب مرضه النفسي.

وتبين أنّ مرتكب الواقعة صاحب «فرن مخبوزات» وانتقل إلى القرية حديثاً، وقد قام بقتل زوجته «مها.ع.ع»، وأبنائه «أحمد، محمد، يوسف، آلاء، والتوأم معتصم وبلال».

الأمن يفرض كردون أمني حول مكان مجزرة السحور

وكشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رفض ذكر اسمه، أنّه جرى فرض كردون أمني حول المنزل تحت تصرف النيابة العامة بالفيوم، كما جرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة.

يأتي ذلك بعد مرور شهر على مجزرة الفيوم، التي كان بطلها عمرو الربعاوي «بطل الشابو»، بعدما فتح النيران على زوجته وأسرتها ما أسفر عن مقتل زوجته وطفلهما وشقيقة زوجته، كما أصيبت حماته بشلل إثر إصابتها بطلق ناري بالظهر، وأصيب طفليه بطلقات نارية.