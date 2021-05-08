منى زكي: أحمد حلمي كل ما يشوف حلقة من «لعبة نيوتن» يبصلي ويبرق

كشفت الفنانة منى زكي عن رد فعل زوجها الفنان أحمد حلمي، على تأديتها شخصية «هنا» في مسلسل «لعبة نيوتن»: «كان بيبرق لي وكان بيجي له لحظات في أوائل الحلقات ألاقيه بيبص لي ومبرق»، مبدية سعادتها بردود الفعل حول المسلسل: «كل الوسط الفني والناس والنقاد والصحفيين وربنا فضله كبير قوي عليا وأنا عاجزة أني أوصف أنا حاسة بإيه».

وأوضحت منى زكي خلال لقائها مع «راديو 9090»، أنها كانت تتمنى التمثيل مع محمد ممدوح «كان نفسي أمثل مع محمد ممدوح لأني بنبهر بموهبته ولما بحب تمثيل حد بحب أني أقف قدامه عشان نخوض التجربة وأول ما المخرج قال إنه هيعمل الدور أنا كنت طايرة من الفرح».

وتحدثت منى زكي عن شخصية «زي» في مسلسل «لعبة نيوتن»، مشيرة أنه الشخص الوحيد الذي لا يقهرها «مبيحكمش عليها ومبيحبطهاش ومش حاسة أن فيه أي نية من ناحيته لأي حاجة وحاسة انها كبيرة وحكيمة قدامه ومحسسها أنها ذات قيمة».

وأثنت منى زكي على الفنان محمد ممدوح، وقدرته على الانتقال من المشاعر المختلفة مثنية على الفنان محمد فراج، لافتة أنها تعرفه منذ مشاركته في مسرحية «قهوة سادة».

وتحدثت منى زكي عن الفنان سيد رجب، مشددة على موهبته الكبيرة التي تسمح له بأن يقدم أي مشهد بشكل «تحفة» مؤكدة أن شخصيته في الحقيقة قريبة من شخصية «بدر» التي آداها في المسلسل.