موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25.. ماذا تفعل منى زكي بعد طلاقها؟

ينتظر الكثيرون موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25، وخاصة بعد انتهاء الحلقة 24 على انهيار منى زكي التي تؤدي دور «هنا»، بعد استلامها ورقة طلاقها من محمد ممدوح.

ويتساءل عدد كبير من الناس عن موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25، لمعرفة، ماذا سيحدث هل ستستمر منى زكي مع محمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس، أم ستطلق منه؟ خاصة أنها لا تستطيع تحمل تقربه منها، وفيما يلي القنوات الناقلة والمواعيد.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25

قناة Dmc

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة OSN

الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24 بطولة منى زكي

شهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24، مواجهة قوية بين منى زكي ومحمد ممدوح، وبكاء الثنائي خلال حديثهما مع بعضهما وعتاب ولوم كلاهما لبعضهما.

وحاولت هنا معرفة هل حازم لا يزال يحبها أم لا، وفي نهاية الحديث أخبرها أنها قريبا ستعلم لماذا رفض تطليقها رسميا طوال هذه الفترة، ثم أرسل لها ورقة طلاقها رسميا.

وتواصلت منى زكي مع آدم الشرقاوي عبر اتصال هاتفي، وطلبت منه أن يأتي إليها في مصر لأنها تحتاج إليه، وأنها سوف توفر له تذكرة الطيران وسكن.