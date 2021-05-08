فزع بين السودانيين إثر أنباء عن احتمال سقوط الصاروخ الصيني في ولاية الشمال

أثارت أنباء تحدثت عن احتمال سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض خلال أيام، في الولاية الشمالية بالسودان، فزعا كبيرا بين السكان المحليين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتقع الولاية الشمالية على شريط نهر النيل وتمتد من شمال الخرطوم، وحتى حدود مصر، وهي تعتبر ولاية شبه صحراوية، لكنها تتميز بزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والبقوليات والتمور.

«لجنة طوارئ» سودانية: وضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الصيني الخارج عن المسار

وقالت «لجنة الطوارئ » بوزارة الصحة الاتحادية بالولاية الشمالية في السودان، في الساعات الاولى من صباح السبت، إنه جرى وضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الصيني الخارج عن المسار، تلافيا لأي آثار قد تحدث من جراء سقوط الصاروخ بإحدى مناطق الولاية.

وتأتي الإجراءات بعد معلومات وارده من اللجنة السودانية، وباتصال مباشر من وزير الصحة بالولاية الشمالية عمر النجيب، بخصوص خروج الصاروخ الصيني عن مساره والذي من المتوقع سقوطه صباح اليوم بشمال السودان كما ورد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم غرفة طوارئ إدارة أزمة الصاروخ الصيني أبو ذر محمد علي، في بيان، أن حسب قرار الاجتماع كونت لجنة لإدارة الأزمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية والقوات النظامية ووزارة المالية ولجان المقاومة والحرية والتغيير والأجهزة الإعلامية وممثل منظمات المجتمع المدني بالولاية.

وأضاف «علي»: «تؤكد حكومة الولاية الشمالية أن الغرفة المعنية بإدارة الأزمة ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانه حكومة الولاية، كما تؤكد تسخير كل إمكانيات الولاية بمحلياتها المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها».

وأشار إلى أنه «جرى الاستعداد لتلافي أي آثار قد تحدث من جراء سقوط الصاروخ الصيني بإحدى مناطق الولاية وتمليك المواطنين بالولاية الشمالية كافة المعلومات والحقائق وبشأن الموضوع».

وتابع المتحدث السوداني قائلا: «تهيب حكومة الولاية الشمالية المواطنين بعدم الانجرار وراء المعلومات الخاطئة من مصادر أخرى، والحرص على أخذ المعلومات بشأن الموضوع من الأجهزة الإعلامية الرسمية بالولاية الشمالية فقط».

وكان تسجيل صوتي منسوب لوزير الصحة في الولاية الشمالية بالسودان، أظهر في وقت سابق، أن الولاية بدأت استعدادات مكثفة للتعامل مع تداعيات احتمال سقوط الصاروخ الصيني «لونج مارش 5 بي» في الولاية.

من جانبها، ذكرت «سكاي نيوز»، أن الصاروخ الصيني الذي يقترب من الأرض ويثير قلق البعض من أن حطامه قد يسقط في مناطق مأهولة بالسكان خلال نهاية الأسبوع، هو واحد من 11 إطلاقا تخطط الصين لتنفيذها خلال عامين بهدف بناء محطة فضائية جديدة.

وستستخدم اثنتان من عمليات الإطلاق المقبلة، صاروخا من الطراز العملاق نفسه وهو «لونج مارش 5 بي»، وفقا لشبكة تلفزيون الصين العالمية «سي جي تي إن» المملوكة للدولة.

وأكدت الصين، أمس الجمعة، أن مخاطر صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة، الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض خلال أيام، ضئيلة جدا، وذلك بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وكانت مصادر عسكرية أمريكية، حددت في وقت سابق، وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني الطائش، وذكرت المصادر العسكرية أن الصاروخ الصيني من المحتمل أن يسقط في آسيا الوسطى طاجيكستان أو تركمانستان.