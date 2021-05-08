حُسن الخاتمة.. المئات يشيعون طالبا كفيفا توفى ساجدا في قنا

شهدت قرية «الزوايدة»، التابعة لمركز نقادة، في محافظة قنا، جنازة مهيبة خلال الساعات القليلة الماضية، لتشييع شاب كفيف من حفظة كتاب الله إلى مثواه الأخير، بعدما توفى أثناء أدائه الصلاة في أحد مساجد القرية، في وقت سابق أمس الجمعة.

وفوجئ المصلون في مسجد «السعدات»، بقرية «الزوايدة»، أثناء أداء صلاة العصر أمس، بالشاب «أحمد ربيع صادق»، كفيف، طالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، التابعة لجامعة الأزهر في مدينة قنا، بعدم التحرك من وضعية السجود، وبعد انتهاء الصلاة، حاولوا تحريكه إلا أنه سقط على أحد جانبيه، وتبين أنه قد فارق الحياة.

وبعد عدة محاولات لإنعاش الطالب، من قبل الأهالي، دون جدوى، تم إخطار مفتش الصحة، الذي انتقل إلى محل الواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي على الشاب، تبين أنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.

وقال «أحمد الزوايدي»، من أهالي القرية، إن الشاب المتوفي «أحمد ربيع» كفيف، توفى أثناء السجود، ووصفه بأنه من أطيب شباب القرية، وكان يحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، كما كان حافظاً للقرآن الكريم، ومتميزاً في دراسته، ويشهد له الجميع بحسن الخلق، مشيراً إلى أن الله اختاره لينتقل إلى جواره في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث توفى وهو صائم وساجد، وهذا خير دليل على حسن خاتمته.

وأضاف أن العديد من شباب القرية شاركوا في «ختمة» لتلاوة القرآن الكريم على روحه، خلال الشهر الفضيل، معتبراً أنه يستحق الكثير، لأنه من أطيب خلق الله، كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من أهالي القرية حرصوا على المشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، فيما سادت حالة من الحزن بين غالبية أبناء القرية.