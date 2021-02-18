حسن الخاتمة.. وفاة موظف بشركة سكر الدقهلية في المسجد أثناء الصلاة

توفي نائب مدير شركة السكر بالدقهلية، اليوم، أثناء تواجده في مسجد الشركة لأداء الصلاة، فسقط أرضا، وارتطمت رأسه في الأرض، ونقله زملائه إلى الوحدة الصحية بقرية «الفوائد» وتوفى عقب وصوله.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من «أنور هشام محمد راغب»، 21 سنة طالب ومقيم شارع «عمر بن الخطاب» دائرة قسم أول المنصورة، بأنه حال تواجد والده «هشام محمد راغب»، 55 سنة نائب مدير شركة السكر بالدقهلية الكائنة بقرية «قلابشو» دائرة مركز الستاموني بمسجد الشركة لأداء فريضة الصلاة، سقط أرضا وارتطمت رأسه بالأرض، فقام زملائه بالعمل بنقله إلى الوحدة الصحية بقرية «الفوائد» دائرة مركز الستاموني، إلا أنه توفي عقب وصوله، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك أو يشتبه في وفاته جنانية.

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انتقل إلى مكان الواقعة المقدم أحمد الجندي، رئيس مباحث الستاموني، وبالفحص ومناظرة الجثة، تبين وجود كدمة متوسطة بالجبهة والأنف وآثار مياه تخرج من فتحة الأنف.

وبسؤال شاهدى الواقعة كلا من: «أحمد سعيد عبده رجب، 58 سنة، موظف بالشركة، ومقيم قرية «الغنايمية» دائرة مركز فارسكور بمحافظة دمياط، والسيد سمير محمد أحمد، 35 سنة عامل بالشركة، ومقيم قرية «حفير شهاب الدين» دائرة مركز الستاموني، في محضر الشرطة، أبدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، نتيجة ارتطام بجسم صلب «الأرض» ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 414 لسنة 2021، إداري مركز الستاموني، وجار العرض علي النيابة العامة.