الكويت: العاهل المغربي كان يدعم المساعي في رأب صدع الأزمة الخليجية

أشادت الكويت، بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس في رأب الصدع الخليجي، وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في تصريح بمقر وزارة الخارجية المغربية، إن الملك محمد السادس كان له موقفا حازما في دعم سياسة الكويت ومساعيها في رأب صدع الأزمة الخليجية وإعادة اللحمة إلى الجدار العربي.

وأضاف «الصباح»، أن «الموقف تجلى بحكمة قياداتنا ورؤيتهم وبصيرتهم في ما يخص صالح العمل العربي المشترك، والذي تجلى في (قمة العلا) في الخامس من يناير من هذا العام»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار وزير الخارجية الكويتي، إلى أن اجتماعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة هو مناسبة لمناقشة استعدادات التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي من المفترض أن تنعقد هذا العام في المغرب.

وزير الخارجية الكويتي يعبر عن رغبة بلاده في إعطاء روح جديدة للرقي بالعلاقات مع المغرب

وعبر الصباح عن رغبة بلاده، في إعطاء روح جديدة وزخما مضاعفا للرقي بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن وجوده مناسبة أيضا للوقوف على الدروس المستفادة من تداعيات تدبير فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واستقبل الأمير المغربي مولاي رشيد- النجل الأصغر للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وشقيق الملك الحالي محمد السادس- بالرباط، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي سلمه رسالة من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى الملك محمد السادس.

وحضر الاستقبال عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت بالمغرب عبداللطيف علي عبدالله صالح اليحيا، ومدير شؤون مكتب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وشهدت «قمة العلا» بالسعودية، في يناير الماضي، إسدال الستار على الأزمة الخليجية، ووافقت مصر والإمارات والسعودية والبحرين على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.