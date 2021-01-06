الاتحاد الأوروبي يرحب بـ«المصالحة الخليجية»

رحب الاتحاد الأوروبي بالمصالحة الخليجية، موضحًا أنها تعزز الاستقرار الإقليمي، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وعُقدت أمس بمحافظة «العلا» السعودية، القمة الخليجية الـ41، ووقعت مصر وقادة الخليج على بيان للتضامن العربي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن المصالحة الخليجية تستعيد وحدة مجلس التعاون بالكامل، مضيفًا «مستعدون لتقوية الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف «مستعدون لدعم التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي، ونشيد بدور الوساطة الأمريكية والكويتية في المصالحة الخليجية».