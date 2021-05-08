حريقان في روسيا وإيران.. أحدهما يسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص

اندلع حريقان، أمس الجمعة، في كل من روسيا وإيران،، وأسفر الحريق بالقرب من العاصمة الروسية «موسكو» إلى مقتل وإصابة 6 أشخاص، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من السيطرة على حريق نشب عند مدخل مدينة ‎«بوشهر» جنوبي البلاد.

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص واحد، جراء حريق اندلع في ورشة خاصة لخدمة السيارات في ميتيشي بالقرب من العاصمة الروسية «موسكو».

وقال المكتب الصحفي بوزارة حالات الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء تمكنوا بالكامل من إخماد الحريق، موضحا أن النيران اندلعت أمس الجمعة، في المبنى المؤلف من طابقين، وبلغت مساحة الحريق 225 مترا مربعا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن الحريق أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة آخر، فيما قامت الجهات المختصة، بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

والثلاثاء الماضي، قتل شخصين اثنين وأصيب 18 آخرون، جراء اندلاع حريق فى مبنى فندق من 5 طوابق فى موسكو.

السيطرة على حريق كبير نشب عند مدخل مدينة ‎«بوشهر» جنوب إيران

وفي إيران، قالت وكالات أنباء إيرانية، إنه تمت السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة ‎«بوشهر» جنوبي البلاد والتي تضم محطة «بوشهر» النووية.

وأشارت وكالة «فارس» الإيرانية، إلى أن نيرانا اشتعلت حوالي الساعة الـ9 مساء بالتوقيت المحلي، في منطقة تابعة للبحرية الإيرانية قرب المدينة، وتوجهت إلى الموقع فرق طوارئ وتمكنت بعد ساعتين من احتواء الحريق.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مسؤولين محليين، قولهم إن الحريق لم يؤد إلى إصابات ولم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن.

وكان حريق كبير، اندلع الأحد الماضي، في منطقة «شكوهية» الصناعية بمدينة قم في جنوبي العاصمة الإيرانية «طهران»، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.