مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25: أزمة نادين وغزل بسبب ثروة عابد تيمور

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25 أحداثًا مثيرة عقب انتحار رجل الأعمال عابد تيمور داخل فندقه، ومحاولة رجال المباحث إذا ما كان الدافع وراء مقتله انتحار أم جريمة قتل، ودارت الشكوك حول سيف الخديوي لأزماته معه بسبب إجباره على تطليق غزل وزواجه منها.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25.. انتحار عابد تيمور ومحاولة نادين للاستيلاء على الميراث

وفي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25 لم تكن تعرف غزل أن سبب القبض على سيقف الخديوي هو مقتل عابد تيمور الذي فوجئت بموته ودخلت في حالة من الحزن الأمر الذي استفز الخديوي، وفي المقابل غضبت أسرتها من موت عابد تيمور بعد تطليقه غزل لأنها فقدت الأموال الطائلة التي كان من المفترض أن ترثها من ورائه.

وخلال الأحداث بدأت نادين زوجة عابد تيمور وعماد شقيق غزل في الترتيب للحصول على ميراثها، بعد وفاة عابد تيمور وأخذ نصف ممتلكاته لعدم وجود أبناء له.

وكانت المفاجأة خلال الأحداث إقدام عابد تيمور على كتابة ممتلكاته باسم غزل للتدليل على حبه لها الذي لم يستطع أن يعبر لها يومًا عنه، وهي الكلمات التي قالها لنفسه قبل إقدامه على الانتحار وحزنه من كره غزل له رغم محبته لها.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، إيمان السيد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، محمود ياسين، بدرية طلبة، فتوح أحمد، عايدة رياض، أحمد الرافعي، هدى الإتربي، بسنت النبراوي، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.