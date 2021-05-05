مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22: براءة غزل ومحاولة قتل الخديوي

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22، أحداثًا جديدة بعدما تدخلت يسرية كبيرة عنبر سجن النساء من منع إحدى زميلات غزل بالعنبر من إلقاء مياه النار على وجه غزل، بتحريض من قدرية طليقة الخديوي مقابل 200 ألف جنيه.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22 محاولة عابد تيمور لقتل الخديوي

كما نجح سيف الخديوي في مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22 من إظهار براءة غزل وخروجها من السجن، بعد العثور على إبراهيم حارس عابد تيمور الذي وضع كيس هيروين في حقيبة غزل انتقامًا منها لرغبتها في الطلاق.

وبعد خروج غزل من السجن والذهاب لمنزل أسرتها أخبرتهم أنها ستتزوج من سيف الخديوي، باعتباره الرجل الذي تحبه ووقف لحمايتها من عابد تيمور، وكانت المفاجأة أثناء حفل الزفاف ظهور قناص يحمل سلاحًا يستعد لقتل الخديوي بإيعاز من عابد تيمور.

وفي الحلقات السابقة اكتشف سيف الخديوي أن هناك خائنًا بين رجاله، وعمل على نصب كمين له لمعرفته من خلال إخبار جميع رجاله أنه نادم على علاقته بغزل.

مسلسل اللي مالوش كبير يعرض يوميًا على شاشة قناة CBC الساعة 9.15 مساء، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، ومحمود ياسين، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وفي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 ذهبت قدرية لغزل في السجن وهددتها إذا لم تبتعد عن زوجها سترسل لها من يؤذيها، وإذا انصاعت لها وابتعدت عن الخديوي ستعمل على من يخرجها من القضية، وفي الحلقات المقبلة ستعمل قدرية على هدم زواج الخديوي وغزل.