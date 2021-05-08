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محمود مسلم

صرف 24 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ27 عاملا بإحدى شركات تصنيع الورق

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الوطن
10:43 ص | السبت 08 مايو 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 24 ألفاً و148جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 27 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة. 

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