«ستاندر آند بورز» تثبت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أنَّ جائحة كورونا نالت من دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية، بحسب «CNBC عربية».

وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أنَّ تسمح احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي.

وترى «ستاندرد آند بورز»، أنَّ هناك آفاق نمو قوية على المدى المتوسط ​​لمصر، باستثناء تأثير الوباء على المدى القريب، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.

كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قد ثبتت تصنيف مصر في نوفمبر 2020، أيضًا بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 ، الأمر الذي وصفه محمد معيط، وزير المالية، بأنه يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد مصر.

وتعد وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. وهي فرع لشركات «مكغرو هيل» التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات. ولها معرفة جيدًا بمؤشراتها في سوق البورصة إس وبي 500 الأمريكية، وS&P/ASX 200 الأسترالية، وS&P/TSX الكندية، وS&P/MIB الإيطالية، والهندية S&P CNX Nifty، كما أنَّها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة موديز ووكالة فيتش.

وتصدر تصنيفها لتقيس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية، وهي احدى وكالات تصنيف ائتماني التي صنفها مجلس أوراق المال الأمريكي كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها.