"ستاندرد.آند.بورز": بريطانيا مهددة بخفض التصنيف الائتماني بسبب بريكست

قالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن المملكة المتحدة مهددة بخفض التصنيف الائتماني حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأضاف "آرتي ساخوجة" و"فرانك جيل" المحللان في مذكرة بحثية، اليوم الإثنين: "التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة قد تتعرض لضغط هبوطي إذا كان التعافي الاقتصادي أضعف بكثير مما نتوقع".

وتابع المحللان: "يمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، إذا فقدت صادرات السلع والخدمات من المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية لفترة طويلة".

وأصبحت بريطانيا أول دولة حاصلة على تصنيف "AAA" تعاني من خفض درجتين بعد تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وتصنف "ستاندرد آند بورز" بريطانيا حاليًا على مستوى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني أن خفض التصنيف ليس مخاطرة فورية، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد الضغط.

وأضافت "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن العواقب الاقتصادية والسياسية لعدم التوصل إلى اتفاق كان من المتوقع أن تشجع الجانبين على إيجاد أرضية مشتركة.