مشروع التغذية المدرسية يطرح مخبوزات العيد في طنطا (اعرف الأسعار)

ايام قليلة ويفصلنا عن عيد الفطر، ويستعد المصريون لاسقباله وشراء العكك وغيرها من مخبوزات العيد، ويسعى أصحاب المحلات لتوفير كافة المخبوزات من كعك وبسكويت وغيرها، ومن تلك الأماكن المشروع الخدمي لتغذية المدارس بطنطا والتابع لوزارة الزراعة، ويعمل على إنتاج أغذية المدارس على مدار العام الدراسي، غير أن المسؤولين فيه قرروا للعام الثاني على التوالى على إنتاج المخبوزات وطرحها في منافذ وزارة الزراعة أمام الجمهور بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار المحلات الأخرى، الى جانب خدمة التوصيل للمنازل، وذلك بهدف محاربة الغلاء.

إنتاج مخبوزات العيد بمواصفات وجودة متميزة ومحاربة الغلاء

وقال الدكتور صبحي محسن، المشرف العام على مشروع التغذية المدرسية بطنطا، أن المشروع هذا العام قرر انتاج مخبوزات عيد الفطر مبكرا وطرحها في المنافذ امام الجمهور من منتصف شهر رمضان وبأسعار بسيطة، وهدف المشروع توفير بديل يضمن استمرار العمل داخل المشروع، ومحاربة الغلاء بطرح مخبوزات العيد بأسعار رمزية، وتم إنتاج كافة مخبوزات عيد الفطر من كعك وبسكويت وغريبة وبيتفور وجميعها منتجات عالية الجودة والمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن هذا العام تم توفير خدمة توصيل المنتجات للمنازل وان ذلك يتم في مختلف مصانع المشروع على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 18 مصنعا في محافظات الجمهورية.

الكعك والبسكويت منتجات بسمن بلدي وأسعار رمزية

وأشار رضا عبد الرحيم، مدير انتاج مصنع التغذية المدرسية بطنطا، أن منتجات ومخبوزات عيد الفطر تتم بالسمن البلدي وتتميز بجودة متميزة ومطابقة للمواصفات القياسية واشراف كامل من وزارة الزراعة ومتابعة من وزارتي الصحة والتموين عل المنتجات ويتم طرحها في منافذ مديرية الزراعة وايضا منفذ المشروع بمنطقة الجلاء في طنطا.

وأوضح أن المشروع يعمل على إنتاج مخبوزات العيد، «كعك، بسكويت، بيتي فور، وغريبة»، وتم الاستعانة بمتخصصين «شيفات»، وأسعار كيلو كعك العيد 35 جنيها، البسكويت 40 جنيها، والبيتي فور 50 جنيها، الغربية 50 جنيها، المشكل 50 جنيها"، وهي أسعار أقل من اسعار العام الماضي نحو 5 جنيهات في كل منتج والهدف هذا العام محاربة الغلاء وجشع التجار.

وقال ناجي محسوب، مدير مصنع طنطا، أن مصنع التغذية المدرسية بطنطا، واحد من المشروعات التي تعتمد في عملها على المدارس، حيث توفر لهم بشكل يومي ما يقرب من 150 ألف وجبة مدرسية يتم توزيعها على الطلاب، تم إنشائه في 2011 وينتج الوجبات مدرسية غذائية أمنة على أعلى مستوى، ويعمل على مدار 24 ساعة، بنظام الورديات، ومؤخرا تم البحث عن منتج بديل يتم العمل على انتاجه طوال العام بجانب المنتجات المدرسية، وقررت إدارة المشروع العمل بشكل فوري على البدء في انتاج كعك العيد وغيره من المخبوزات التي تشهدا اقبالا كبيرا خلال فترة العيد.