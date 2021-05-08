المتحدث العسكري يعيد نشر «بيان الثأر» لشهداء «الواحات» (فيديو)

أعاد العميد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، نشر بيان تنفيذ عملية مشتركة بين القوات المسلحة المصرية والشرطة للقضاء على باقي العناصر الإرهابية الهاربة بمنطقة العمليات بطريق الواحات، الذي كان في الأول من نوفمبر عام 2017.

وكتب المتحدث العسكري، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، «القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة باستهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات وتدمير 3 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة وذخائر».

جاء ذلك بالتزامن مع ردود أفعال ما بعد الحلقة 25 من مسلسل الاختيار التي عرضت تفاصيل «معركة الواحات» وبسالة رجال الشرطة المصرية.

وجاء نص بيان القوات المسلحة كما يلي: «استكمالًا للعملية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة واستمرارًا للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التي نفذت أمس، قامت القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم وتنفيذ هجمة جوية دقيقة، أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحدث، فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء الجوية تمشيط المناطق الصحراوية بمحيط العملية».