اختفاء مظاهر الاحتفال طوال شهر رمضان بشوارع باريس للعام الثاني (فيديو)

رصدت قناة «إكسترا نيوز» أجواء شهر رمضان بين أفراد الجالية المصرية في فرنسا، حيث تضم مدينة باريس أعدادا كبيرة من المسلمين بالمغرب العربي وإفريقيا ونحو 150 ألف مصري، وعبرت مواطنة مصرية من الجالية المصرية بفرنسا عن اشتياقها لأجواء شهر رمضان في مصر، «جو مصر أصلا مختلف.. كفاية الزينة اللي في الشارع.. كنا بنزوق ونفرح بالزينة وبرمضان.. كل ده مش موجود هنا، ولما بننزل مصر بنحاول نشتري ديكورات رمضان علشان نعمل جو لولادنا علشان يتعودوا وخصوصا أنهم لما بينزلوا مصر بينبهروا بأجواء رمضان».

وقال مصري آخر: «العادات والتقاليد بتاعتنا مبنقدرش نعملها 100%، إحنا ممكن نتجمع ونعمل كنافة وقطايف في البيت علشان نحس إننا عايشين شهر رمضان وروحانياته وعلشان نحس إنه شهر مختلف عن كل الشهور»، وقال مصري آخر «بقينا نعوض أجواء رمضان بإننا نتجمع كأصدقاء على الفطار، ونخرج خروجات في الويك إند».

وقال مصري آخر من أعضاء الجالية المصرية: «إحنا بنعمل كل الأكلات المصرية وكنا بنعزم بعض ونقابل بعض إحنا وقرايبنا وأصحابنا، ولكن في ظروف كورونا دلوقتي الأمور صعبة ولكن بنحاول نعمل حاجات تانية»، بينما قال مصري آخر «أحسن حاجة في فرنسا الصلاة، صلاة التراويح كأنك بتصلي بالحرم، بنسبة المسلمين والأفارقة في فرنسا».

وللعام الثاني على التوالي اختفت مظاهر شهر رمضان من الشوارع الباريسية بسبب الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال والتي منعتهم منصلاة المغرب والعشاء وحتى الفجر، ولكن الجالية المصرية أصرت على الاحتفاظ بأجواء شهر رمضان والاحتفال مع أسرهم، كما حرص المسلمون على شراء المكسرات والحلويات ومتطلبات الشهر الفضيل، آملين بعودة الحياة لطبيعتها برمضان العام المقبل.