«الداخلية» تضبط تجار سلاح ومخدرات في حملات مكبرة بالفيوم والقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة بمحافظتي القليوبية والفيوم، لاستهداف وضبط متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 قطع سلاح ناري، بحوزة 4 متهمين «لاثنين منهم معلومات جنائية»، ضبط 3 قضايا مخدرات، ضبط كمية من مواد «الحشيش، الهيروين» المخدر، وعدد من الأقراص المخدرة ، بحوزة 3 متهمين «لثلاثة منهم معلومات جنائية»، ضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 66 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 19 قضية مخدرات، ضُبط خلالها «كميات من المواد المخدرة المتنوعة» بحوزة 22 متهمًا لـ8 منهم معلومات جنائية، 7 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8متهمين، 5 قطع سلاح أبيض، 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى بعض القضايا، هاربان من المراقبة في إحدى القضايا، تنفيذ 7183 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالى 207 محكوم عليهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.