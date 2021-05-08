البحرين تدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى

وجهت البحرين انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية التصعيد الأخير في مدينة القدس.

وأعربت الخارجية البحرينية، في بيان أصدرته اليوم، عن استنكار المملكة الشديد لاعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

كما دانت الخارجية البحرينية، الخطط الإسرائيلية لإخلاء عدد من المنازل في القدس من سكانها الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ويقوض فرص إحياء عملية السلام وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك بالرغم من أن البحرين أبرمت في العام الماضي اتفاقية سلام مع إسرائيل.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القوات داهمت عددا من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، العيسوية، رأس العامود، وسلوان، واعتقلت 13 فلسطينيا، كما داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية، ولكنها لم تجده في المنزل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.