ارتفاع سعر 4 أصناف فاكهة 50%.. وغرفة القاهرة: زيادة طلب الفنادق السبب

سجلت أسعار الجوافة والفراولة والكانتلوب والخوخ ارتفاعًا كبيرًا بالأسواق بنسب تتراوح بين 15-50%، وأرجع التجار الأسباب إلى انتعاشة السياحة الداخلية والخارجية، وزيادة طلب عدد كبير من الفنادق لهذه الأصناف لجذب مزيد من السائحين الذين يحرصون على تناولها فى كل الواجبات.

وتعد الجوافة والكانتلوب والفراولة والخوخ والبرقوق والرومان والمانجو، من ـهم الأصناف التي يتزايد عليها الإقبال، وفقًا لما ذكره حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة في تصريح خاص لـ«الوطن».

ونفى «النجيب»، أنَّ يكون الطقس السيء والموجة الحارة أي سبب في ارتفاع الأسعار، موضحًا أنَّ استمرار الموجة الحارة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية لعدم تقبل المحاصيل هذه الحرارة وبالتالي يقل المعروض منها لترتفع الأسعار.

ولفت إلى أنَّه رغم جهود الدولة لإجراء هجن المحاصيل لإنتاج مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة، إلا أنَّ سعر الجوافة ارتفع لـ10جنيهات بعدما كان يباع 5 جنيهات، والخوخ ارتبفع لـ15 جنيها مقابل 12 جنيها للكيلو، والكانتلوب ارتفع من 7 لـ10 جنيهات والفراولة من 7 لـ10 جنيهات.

وفي السياق نفسه، تراجعت أسعار كل الخضروات اليومين الماضيين، منها الليمون والبامية والكوسة وورق العنب والطماطم والبصل، حيث يباع كيلو الليمون بسعر 22 جنيهاً، مقابل 35 جنيهاً في السابق، وتراجع سعر الطماطم من 5 جنيهات إلى 2.5 جنيه للكيلو، والبصل من 4 جنيهات إلى 2.5 جنيه، فيما سجل سعر البامية تراجعاً كبيراً من 40 جنيهاً إلى 15 جنيهاً للكيلو، والكوسة من 11 جنيهاً إلى 5 جنيهات.

وقال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إنَّ الأسواق استعدت لعيد الفطر، وهناك وفرة في المعروض، لافتاً إلى أنَّ أسواق الجملة ستعود للعمل اعتباراً من ثاني أيام عيد الفطر، وهناك 3 ورديات لتزويد الأسواق باحتياجاتها من الخضروات والفاكهة، خاصةً أنَّ عدداً كبيراً من التجار يذهبون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد مع أسرهم.