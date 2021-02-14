مشاجرة دامية بين تجار فاكهة بـ«الخرطوش» في الدقهلية

تشاجر تجار الفاكهة في سوق الجمالية بمحافظة الدقهلية، اليوم، استخدم خلالها أحدهم سلاح خرطوش، ما تسبب في إصابة كاتب حسابات بـ«رش خرطوش» في ساقيه؛ وذلك لخلافات مالية بينهم.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية، يفيد ببلاغ من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بقرية ميت مرجا سلسيل بدائرة المركز.

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وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من «رضا.ا.ا» 31 عامًا، تاجر فاكهة وصاحب وكالة لتجارة الفاكهة، «عاطف.ع.ا» كاتب حسابات طرف الأول، وتبين إصابته برش خرطوش بالساقين ويقيمان بقرية ميت مرجا سلسيل، وتشاجروا مع «محمد.ع.أ» 22 عامًا، فكهاني، ومقيم بقرية العلوية بدائرة مركز المطرية.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته، وإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول وذلك لوجود خلافات مالية بينهم على تجارة الفاكهة.

وتمكنت مباحث المركز من تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح ناري «فرد خرطوش + فارغ طلقة».

وبسؤال الطرف الأول، في محضر الشرطة، أيدا مضمون الفحص، وبمواجهة الطرف الثاني، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو المستخدم في الواقعة تم تحويل المصاب إلى مستشفى الجمالية المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 109 لسنة 2021 جنح مركز الجمالية، وجارِ العرض على النيابة العامة.