«الداخلية» في أسبوع.. تحصيل 5 ملايين جنيه غرامة كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، تمّ ضبط 6112 قضية تموينية، و3863 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 42162 أرجيلة، وغلق 7253 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وضبط 101078 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 100750 شخصا بقيمة 5,037,500 جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 328 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقي بحيرة المنزلة والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 542ا متهم، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 قطع سلاح أبيض) ضبط 36 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4770 حكما قضائيا.

كما تمّ ضبط 356 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس - كفرالشيخ- الشرقية – المنيا – القليوبية – الأقصر – البحر الأحمر – المنوفية – سوهاج – دمياط – أسوان – بورسعيد - الإسماعيلية) ، وبحوزتهم (214 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة).

وضبط 836 قطعة سلاح ناري، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 9 تشكيلات عصابية، وضبط 82 قضية أحداث، وإعادة 12 سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 60 حادث متنوع، وتنفيذ 440910 أحكام قضائية.

كما ضبط كذلك 8853 قضية تموينية متنوعة، و63283 قضية في مجال سرقة الكهرباء بقيمة 32٫326٫782 جنيه، و1137 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة 871043210 جنيه، و1421 قضية متنوعة، و381 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و611 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و1066 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1149 متهما.

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بإجمالي 6 متهمين بمضبوطات بلغت نصف طن، وكذلك ضبط 260421 مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (122) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (307) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، و18 قضية تهريب عبر الموانئ، و1702 قضية سياحية.