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محمود مسلم

هيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة محدودة لتوريد الزيت

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الوطن
01:24 م | السبت 08 مايو 2021
التموين

التموين

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2021-2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألف طن زيت عباد.

وحسب المناقصة، من المقرر أنَّ يتمّ التسليم خلال الفترة من 16 يوليو إلى 5 اغسطس 2021 جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، الساعة 12 ظهرًا.

وأوضحت الهيئة، وفق بيان صادر اليوم، أنَّ باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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