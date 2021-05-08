بث مباشر.. تطورات الصاروخ الذي أطلقته الصين: بعيد عن مصر ووزنه 21 طنا

بعد تزايد التوقعات بأماكن سقوطه وتأكّيد البعض قلة فرص واحتمالات سقوطه بالمناطق المأهولة بالسكان والتوقعات بسقوط في المحيطات، تستعرض «الوطن» في تقريرها التالي معلومات عن الصاروخ الذي أطلقته الصين https://www.youtube.com/embed/kVBuMs7KQLQ، «لونج مارش»، الخارج عن مساره والذي فقد السيطرة عليه منذ الخميس قبل الماضي، وفقًا لما صرح به المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، ووكالة الفضاء المصرية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الصاروخ الصيني «لونج مارش»:

* الصاروخ الصيني لونج مارش يبلغ وزنه 21 طنًا.

* الصاروخ الصينى يسمى Long March 5B (CZ- 5B).

* تمّ فقد السطرة على الصاروخ وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض، وذلك بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

* مرجح أن يسقط جزء من الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض الأيام المقبلة.

* الصاروخ تمّ إطلاقه الأربعاء الماضي 28 أبريل بنجاح وحدة تيانخه (Tianhe) وهي تزن 22.5 طنًا .

* انفصل الصاروخ عن الجسم الرئيسي للقاذفة بعد 492 ثانية من الطيران.

* تشير البيانات إلى أنَّ الصاروخ يدور في مداره حول الأرض بارتفاعات تتراوح ما بين 160 إلى 260 كم في الساعة وبسرعة متوسطة تزيد قليلَا عن 28 ألفًا.

* هذة السرعه تجعله يكمل دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة في مدار بيضاوي.

** صاروخ لونج مارش تمّ تصميم لإطلاق وحدات محطة فضائية في مدار أرضي منخفض.

** معظم المراحل الأولى للصواريخ دائما لا تصل إلى السرعة المدارية المحددة والمخصصة لها وتعود مرة أخرى إلى الغلاف الجوي وتهبط في منطقة عودة محددة مسبقًا.

** الصاروخ لونج مارش يدور حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبًا.

** الميل المداري Long March 5B يقدر بـ41.5 درجة، مما يعني أن جسم الصاروخ «لونج مارش» يمر شمالًا بعيدًا قليلاً عن نيويورك ومدريد وبكين.