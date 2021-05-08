هيئة الاستشعار: التتبع الفضائي الأمريكي أعلن تعديل موقع سقوط الصاروخ

كشف الدكتور محمد زهران، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد المصرية، أن الصاروخ الصيني لونج مارشيه الخارج عن السيطرة لم يسقط حتى الآن، لافتا إلى أن الموعد المحدد له من قبل موقع التتبع الفضائي الأمريكي هو اليوم السبت الساعة 10 مساء، وسيسقط الصاروخ في المحيط الهادي، مشيرا إلى أن هناك تعديل تم إضافته من قبل الموقع بشأن مكان السقوط، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن يسقط في منطقة ناحية دولة تركمانستان بعيدا عن البحر، مشيرا إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، يعمل حاليا على إعداد التقارير وإعلانها لطمأنة المواطنين، لافتا إلى أنه من غير المتوقع أن يسقط في مصر.

وأضاف زهران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إمكانيات الصواريخ التي تمنحه مدة السير والفضاء في الجو، تختلف من مهمة لمهمة، موضحا أن هناك صواريخ لها مهمة واحدة تتمثل في أن يتم إطلاقه لأداء المهمة وبعدها يتم التخلص من أجزائه وفقا لمراحل مدروسة حتى إيصال الكبسولة الخاصة بالقمر الفضائي وما يتعلق بالفضاء، والنوع الثاني من الصواريخ، يتمثل في إرسالها للفضاء لأداء المهمة ومن ثم الرجوع مرة أخرى للأرض لمحطات الفضاء، مشيرا إلى أن مشكلة لونج مارش تتمثل في الذهاب والعودة ومكوناته من الوقود والمواد التي تؤهله لأداء المهمة بنجاح فضلا عن كتلته الضخمة التي ستؤدي إلى إحداث تلفيات كبيرة جدا وأضرار حال الهبوط نظرا لسرعته، وكذلك تحمله للصدمات وقت الدخول للغلاف الجوي، وذلك قبل فقدان السيطرة.

وأوضح زهران، أنه لم يتم إصدار أي تقارير رسمية من وكالة الفضاء الصينية عن الأسباب حول فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني لونج مارش، مشيرا إلى أن ما يتم الإفصاح عنه تقارير رسمية من جهات في دول أخرى، مشيرا إلى أن هيئة الاستشعار متابعة للموضوع، ولكن غالبية المهام في هذا الشأن تكون لوكالة الفضاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي.