عاجل.. إحالة المتهم بقتل الطفلة «ريماس» في الدقهلية إلى الجنايات

أحال المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، قضية مقتل الطفلة «ريماس محمد عبدالرازق، 8 سنوات» إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالخطف وهتك العرض والقتل، يوم 6 أبريل الجاري، بعد أن استدرج المجني عليها أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها وأخذها إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت قتلها وألقاها على سلم البيت، ولم يتمكن من إخفاء جريمته بعد أن حضرت أسرتها للمكان.

اعترافات المتهم أمام النيابة العامة

واعترف المتهم «عبدالعظيم. م»، 43 سنة، حداد، والمتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبدالرازق، 8 سنوات بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس بمحافظة الدقهلية في تحقيقات النيابة أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام الحادية عشر صباحا، فنادى عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى أنه استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء.

وأضاف أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ، وحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها 3 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست تلك الدماء ملابسة وقام بإخفائها بالسلم والتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن اكتشاف أسرة الطفلة مكانها خلال البحث عنها جعلهم يصلون إلى مكانها قبل أن يخفي الجثة.

الطب الشرعي يؤكد عدم تعرض الطفلة للاغتصاب ووجود أثر مقاومة

وكشف التقرير المبدئي لمعاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة عدم وجود ثمة أثار لتعدي جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره.

يذكر أن مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية اهتزت لتلك الواقعة وطالبت بسرعة القصاص من المتهم الذي استغل براءة الطفلة في محاولة اغتصابها إلا أنها قاومته بالصراخ فطعنها لإسكاتها حتى فارقت الحياة.