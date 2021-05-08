 توريد 74 ألف طن قمح والانتهاء من حصاد 84 ألف فدان بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار توريد محصول القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح، منذ بدء عمليات التوريد وحتى الآن، 73 ألف و821 طناً، وتم الانتهاء من حصاد 84 ألف فدان من زراعات القمح في مدن ومراكز المحافظة، حتى الآن، من إجمالي مساحة منزرعة تقدر بنحو 126 ألف و669 فداناً.

وشدد محافظ المنوفية، في تصريحات له اليوم السبت، على تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، مناشداً المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أنه قد بدأت عمليات التوريد بكافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة في استقبال محصول القمح في 20 أبريل الماضي، حسب الضوابط المقررة لذلك، بإجمالي 14 موقعاً، ما بين صوامع وشون وهناجر، منهم 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري، تستخدم كمراكز تجميع، و4 صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وعدد 2 صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.