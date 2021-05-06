ارتفاع معدلات توريد القمح بالإسكندرية.. وصل إلى 47 آلاف طن 

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوب من التموين، ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية، استقبلت حتى الآن أقماح محلية، بلغت اجمالي نحو 47 ألف و584 طن، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وكانت مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي، وكيل الوزارة، بدأت موسم توريد القمح إلى صوامع مديرية التموين، وفقًا للجدول المعلن عن بدء التوريد في 20 أبريل الماضي، بعدما شهد موسم التوريد الجاري تأخير عن كل عام بسبب تقلبات الطقس.

74 ألف فدان قمح مزروع في الإسكندرية

أكد «زكي» التنسيق الكامل مع مديرية التموين لتجهيز الصوامع والشون والبناكر، خلال الفترة الجارية، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام يتجاوز 74 ألف فدان موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

6 لجان من التموين لاستقبال القمح

من جهتها، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بدء موسم توريد الأقماح المحلية، حيث تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضي.

وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من الجهات المسوقة.

مساحة صوامع التموين بالإسكندرية لاستقبال القمح

تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين، حيث سيتم وضع الأقماح الموردة بصومعة برج العرب، والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام، وتبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط، وسعتها تبلغ 60 ألف طن، وصومعة الناصرية، والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن.

وأكد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه من المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام، لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام 74 ألف و702 فدان.

وأوضح أن المختصين يبدأون بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أماني حلمي وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق، لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام، لضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

أسعار أردب القمح بالإسكندرية

ولفت إلى أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام، زاد عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 705 جنيها للأردب.

يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من 15 إبريل الماضي، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، إلا أنه هذا العام بدأ بالوجه البحري يوم 20 إبريل بقرار وزاري ويمتد لمدة 3 أشهر، نظرا للظروف الجوية هذا العام، لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.