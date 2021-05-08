هل يمكن الاشتراك في حجز قطعة أرض واحدة؟.. «المجتمعات العمرانية» تجيب

تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، ضمن قطع الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إمكانية اشتراك أكثر من مواطن في حجز قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين عن 4 أفراد في القطعة الواحدة، وذلك عكس وحدات الإسكان الاجتماعي، التي لا يسمح فيها اشتراك أكثر من مواطن.

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الشروط للحصول على قطعة أرض، ضمن قطع الأراضي التي تطرحها من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

وتطرح تلك الأراضي بنظام سداد يسمح للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض، بتقسيط باقي ثمن قطعة الأرض، لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك كنوع من أنواع مواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين، الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

ولكن هناك أحيان، تسحب فيها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، أي إلغاء تخصيص الأرض له.

والسبب وراء ذلك، هو مخالفة العميل الحاصل على قطعة أرض، الشروط المنصوص عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، داخل كراسة الشروط الخاصة بحجز قطعة الأرض، والتي حذرت الهيئة العملاء المتقدمين لحجز قطعة أرض، من القيام بها حتى لا يتم سحب قطعة الأرض منه.

وتعد من أبرز الحالات التي يتم فيها سحب قطعة الأرض من العميل الفائز بها، أي إلغاء التخصيص له، هو التصرف في قطعة الأرض، أو التنازل عنها للغير، وفي حالة عدم البناء على قطعة الأرض، خلال المدة التي حددتها الهيئة للبناء، كحد أقصى 5 سنوات.