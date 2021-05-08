«العليا للفيروسات» توضح خطورة كعك العيد والبيتي فور على مصابي كورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة تهاون المواطنين في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والعزومات والخروج وعدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تهاون البعض في التعامل مع الإصابة وعدم أخذ الحذر وقت الشعور بأي أعراض المرض.

التقليل من تناول الحلويات

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين خاصة المصابين بفيروس كورونا في مراحله البدائية أو الذين يشعرون بأعراض للمرض، التقليل من تناول الحلويات خلال أيام رمضان، خاصة كعك العيد والبسكويت والنواعم و البيتي فور ، وتجنب السكريات المركزة في الحلويات الشرقية والغربية، مشيرة إلى أن تناولها بكثرة دون انتظام أو مراجعة الطبيب في النظام الغذائي، يؤدي إلى وجود أضرار تؤثر على صحة الجسم وتؤدي إلى زيادة أعراض المرض.

السكريات تؤدي لزيادة نسب الدهون

وأكدت عضو العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تجنب كثرة السكريات والأملاح للمرضى وغير المرضى من الأشياء الأساسية التي يجب الابتعاد عنها، لتجنب الأمراض المختلفة وتجنب وجود أي مضاعفات، مؤكدة أن السكريات تؤدي إلي زيادة نسب الدهون والزيوت بالجسم، مما يؤثر على فعالية الأدوية، خاصة في المرضى المصابين بكورونا، موضحة أن الفترة الحالية تشهد ذروة زيادة إصابات كورونا بالموجة الثالثة للفيروس، لافتا إلى أن موعد انتهائها مرتبط بالسلوكيات والعادات الخاصة بالمواطنين ومدى التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وناشدت «أنور» المواطنين، بضرورة السرعة في التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الحصول على لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من الإصابة بالمرض.