كورونا في مصر اليوم.. 13 إصابة جديدة وحالة وفاة بكفر الشيخ

تتزايد عمليات البحث عن أخبار كورونا في مصر، اليوم، على محركات البحث خلال الساعات الماضية، إذ يرغب المواطنون في معرفة إحصائيات كورونا ومعدلات الإصابة والوفيات، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخطي مصر حاجز الـ1100 إصابة يوميا، فضلاً عن تسجيل نحو 65 حالة وفاة بالمستشفيات المختلفة، بينما لا تزال مستشفيات العزل والأقسام بالمحافظات تسقبل المواطنين المشتبه في إصابتهم، والمواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وتقدم «الوطن»، إحصائيات كورونا في كفر الشيخ، ضمن أخبار كورونا في مصر اليوم، ووفق إحصاء رسمي يشمل عدد الإصابات والوفيات، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

كورونا في مصر اليوم.. انخفاض عدد الإصابات والوفيات بكفر الشيخ

ووفق إحصائيات كورونا وأخبار كورونا في مصر اليوم، فإن كفر الشيخ سجلت 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما سجلت حالة وفاة واحدة، وهو انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات داخل المحافظة، كما انخفضت عدد الإصابات أيضا على الرغم من ارتفاعها بشكل يومي وفق إعلان وزارة الصحة الرسمي.

بينما رفعت مستشفيات كفر الشيخ، حالة الطوارئ، تزامنا مع الموجة الثالثة لفيروس كروونا، ويجري تنفيذ حملات مرور بشكل يومي على المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية الخاصة بمرضى كورونا، وتوافر المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، بينما تجوب الفرق الطبية مناطق المحافظة للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات والواقيات الشخصية والحرص على التباعد الاجتماعي.

كورونا في مصر اليوم.. كفر الشيح تسجل 42 وفاة بالموجة الثالثة

كما أنه وفق إحصائيات كورونا، فإن كفر الشيخ سجلت نحو 425 حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة خلال الموجة الثالثة، وشفي نحو 105 حالات بينما يخضع للعلاج نحو 278 مريضا وسجلت المحافظة 42 حالة وفاة، ضمن أخبار كورونا في مصر اليوم، ليصل إجمالي إصابات «كوفيد 19»، في المحافظة منذ بدء الجائحة لنحو 5554 مصابا، شفي منهم نحو 4825 شخصا بينما يخضع للعلاج 278 مصابا، كما سجلت المحافظة نحو 451 حالة وفاة.

كورونا في مصر اليوم.. تلقي اللقاح

بينما حرصت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، على توعية المواطنين بأهمية التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وأهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، من بين أخبار كورونا في مصر اليوم، حيث زار فريق طبي من إدارة التثقيف بعد مراكز تلقي اللقاحات، وأماكن التجمعات لتوعية المواطنين.