أب يلقي ابنته من الطابق الثالث: زارت والدتها المطلقة (فيديو)

أقدم أب على إلقاء ابنته من الدور الثالث بالعياط بعد قيامها بزيارة والدتها المطلقة بالمخالفة لتعليماتها لها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر نقل جثمان الطفلة من قبل سيارة الإسعاف وسط احتشاد المواطنين.

تفاصيل الفيديو

وحمل المقطع المتداول تفاصيل: «حسبنا الله ونعم الوكيل، أب يلقي بابنته من الدور الثالث لذهابها عند أمها المطلقة دون علمه في مركز العياط محافظة الجيزة حسبنا الله ونعم الوكيل».

زارت والدتها

وتابع ناشر الفيديو: «أب يلقي بابنته من الدور الثالث لذهابها عند أمها المطلقة دون علمه في مركز العياط محافظة الجيزة».

وأثار مقطع الفيديو المتداول غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمحاكمة الأب على هذه الجريمة، فيما تساءل آخرين عن الحالة الصحية للفتاة وهي لقيت مصرعها أم أنها مصابة.