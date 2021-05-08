بعد عرضه في «الاختيار 2».. أسماء الشهداء في هجوم الواحات: أحياء يرزقون

في 20 أكتوبر من عام 2017، وقع هجوم الواحات الذي أسفر عن استشهاد 16 من رجال الشرطة بينهم 11 ضابطا و4 مجندين ومدنى، وهو الهجوم الذي استعرضته الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل «الاختيار 2»، لتخليد ذكرى شهداء المذبحة، الذين ارتقوا شهداء «أحياء عند ربهم يرزقون» وذلك بعد التعرض لهجوم على يد إرهابيين، في عملية من تنفيذ الإرهابي عبد الرحيم المسماري، وتخطيط الارهابي هشام العشماوى في صحراء الواحات البحرية.

أسماء الشهداء في هجوم الواحات البحرية

ووفقا لبيانات أمنية صادر عن وزارة الداخلية وقتها، فإن أسماء الشهداء في الهجوم هم:

من قطاع الأمن الوطني؛ المقدم أحمد فايز عبد الحافظ، خريج دفعة 1995، والمقدم محمد عبد الفتاح خريج 1999، والمقدم أحمد جاد دفعة 1999، والرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد.

ومن العمليات الخاصة؛ العميد امتياز كامل، والرائد محمد وحيد حبشي، دفعة 2000، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب كريم أسامة فرحات، والنقيب أحمد طارق أحمد زيدان، والنقيب أحمد حافظ أبو شوشة، ورقيب شرطة أنور محمد الدبركي.

ومن المجندين: مجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر، ومجند حسن زين العابدين محمد، والمجند عمر فرغلي أحمد.

ولقى هؤلاء الشهداء حتفهم في ملحمة أمنية، حيث قام الإرهابيين بالهجوم عليهم بأسلحة ثقيلة، ووفقا لما ذكرته الأجهزة الأمنية، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 على طريق الواحات بعمق الصحراء، مكانا لاختبائها، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلتها القوات بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من العناصر الإرهابية.

إعدام المسماري

وفي العام الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، والمتهم الرئيسي في الحادث الواحات، وهو الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري وتم إعدام المتهم في 27 يونيو من العام الماضي.