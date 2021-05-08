«صيادلة القاهرة»: نطالب بتكليف دفعتي 2018 و2019 دون شرط أو قيد

طالب مجلس نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، بتكليف الصيادلة من الدفعتين 2018 و2019، بالكامل، ودون شرط أو قيد لكل الصيادلة الذين سجلوا بياناتهم منذ إعلان حركة التكليف.. جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة، الخاص ببدء حركة تنسيق تكميلية للصيادلة من دفعتي 2018 و2019.

وقال بيان صادر عن النقابة منذ قليل، إنه من منطلق المسؤولية النقابية وفقا لقانون نقابة صيادلة مصر الصادر قبل قانون التكليف، وهو واجب أصيل من واجبات النقابة نحو أبنائها الصيادلة، بخصوص تكليف صيادلة مصر من دفعتي 2018 و2019، وبعد انتظار دام قرابة الشهر منذ إعلان النتيجة بتكليف ما يوازي 35% فقط من إجمالي الدفعتين في سابقة لم تحدث من قبل لجميع أعضاء المهن الطبية التي صدر لها قانون خاص بالتكليف رقم 29 لسنة 1974 أي منذ 47 عاما، وخلالها يجري إعلان تكليف الصيادلة دفعة بعد دفعة، يسبقه إعلان واضح وصريح عكس ما يحدث الآن، ورغم الجهود المضنية التي قام بها أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والشيوخ.

وأضاف البيان: «بعد تواصل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعقد اجتماعات معهم، وبعد استدعائهم لوزيرة الصحة، مرتين قبل ذلك، ولم تستجب الوزيرة للحضور، وهو ما مثل رسالة إحباط ويأس لآلاف الصيادلة وأسرهم الذين كانوا يحدوهم الأمل في المشاركة الفعالة لمنظومة الصحة تحت مظلة مبادرة (100 مليون صحة) التي أطلقها رئيس الجمهورية، وأتت بنتائج هائلة أبرزها القضاء على فيروس سي، وذلك على أكتاف آلاف الصيادلة في المستشفيات والمراكز الصحية والجميع شهود على ذلك».

وأوضح البيان، أنه «بعد جائحة كورونا، زادت ثقتهم بسرعة تكليف الصيادلة وتوزيعهم التوزيع العادل والمهني المبني على أسس وقواعد علمية ودستورية، وبعد مخاطبة نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس الوزراء بفتح باب التكليف على الوزارات والهيئات الأخرى التي تضم صيادلة، وعدم قصره فقط على وزارة الصحة، للاستفادة بتلك الكوادر مثل وزارة التعليم العالي ووزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك هيئة الشراء الموحد، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وكذلك التأمين الصحي الشامل».

وأشار إلى أن طريقة إعلان التكليف والتسويف غير المبرر وغير المقبول بالمرة، يوحي بإصرار الوزارة على الاستمرار في صنع أزمات أكبر، لها مدلولها ونتائجها السلبية».

واختتم البيان: «بناء عليه نطالب بتكليف كامل الدفعتين دون شرط أو قيد لكل الصيادلة الذين سجلوا بياناتهم منذ إعلان حركة التكليف».