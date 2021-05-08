مواجهة جديدة بين النواب ووزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة

يشهد مجلس النواب أزمة جديدة بين عدد كبير من النواب، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بسبب أزمة تكليف الصيادلة حيث تقدم 39 نائبًا بطلب إحاطة لوزيرة الصحة أمام لجنة الصحة بمجلس النواب مرة واحدة، وهي من أكبر طلبات الإحاطة التي تمّ تقديمها منذ مجلس النواب.

39 طلب إحاطة لتأخر التكليف واختيار عدد قليل

وتشهد لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم مواجهة ساخنة بين 39 نائبًا ووزيرة الصحة بسبب أزمة تأخر وعدم تكليف إلا عدد قليل من الصيادلة منذ دفعة 2018.

وتناقش لجنة الصحة، خلال اجتماعها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تلك الأزمة وعددهم 39 نائبًا، أبرزهم: «عمرو درويش، منى عبدالعاطي، محمد إسماعيل، أحمد فتحي، محمود مشعل، مروة هاشم، عفاف زهران، نجلاء باخوم، سناء حسان، محمد لبيب، غادة قنديل، حازم عويان، نشأت فؤاد، محمد الصمودي، علي أحمد علي، ولاء عبد الفتاح، سليمان وهدان، السيد الخضر، محمد الرفاعي، عبدالباقي تركيا، محمود البرعي، علي بدر، أشرف الشبراوي، ضياء الدين داود، إيفلين متى، محمد زين الدين، ثروت سويلم ومحمد الوحش محمود أبو الخير، إيرين سعيد، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان، مي رشدي، هالة أبو السعد، شيرين القشاش، محمود الشامي»، وغيرهم حول أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

وأكّد النواب، في طلبات الإحاطة، أنَّ وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لشؤون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الالكتروني حيث تقدم الدفعتين بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقا للمواعيد القانونية.

النواب: أين تكافؤ الفرص بين أبناء الدفعة الواحدة

وتابع النواب، أنَّه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلين عن حقيقة وجود نية لإلغاء تكليف الصيادلة، مطالبين وزيرة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

وسادت حالة من الغضب بين الصيادلة من خريجي دفعتي 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة حركة التكليف الخاصة بالدفعتين، والتي اختصت الخريجين من حملة تقدير امتياز وجيد جدًا فقط بالتكليف، مع استثناء باقي الدفعتين.