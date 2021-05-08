آخر مستجدات التجهيز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

تواصل اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 استعداداتها لتنظيم الدورة 52 التي تنطلق فعالياتها في 30 يونيو المقبل بالتجمع الخامس، كما يواصل الناشرون المصريون الاستعدادات بإطلاق مجموعات جديدة من الإصدارات المتنوعة، من جهة أخرى يبحث اتحاد الناشرين المصريين عن أحدث السبل لتيسير مشاركة الناشرين المصريين في المعرض، وتقديم كل التسهيلات بهدف تخفيف العبء عن كاهل الناشرين.

وأضاف سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض يركز بشكل أساسي على تقديم الكتاب للجمهور، كخيار مقدم على ما عداه، لكن مجلس إدارة الاتحاد بتقديم عدد من التوصيات إلى اللجنة العليا للمعرض وتمت الاستجابة لها ومنها، تحديد سعر المتر بمبلغ 1500 لجناح ناشري الوسائل التعليمية المحلية الصنع تشجيعا للمنتج المصري، وقبول عرض كتب الأطفال والوسائل التعليمية من إنتاج الناشر بذات الجناح الخاص به، وتجميع ناشري كتب الأطفال ومنتجي الوسائل التعليمية بصالة واحدة.

وتابع: أما ضوابط المشاركة وفقا للخصم المتفق عليه مع الهيئة بسعر 1500 جنيه للمتر المربع لناشري الوسائل التعليمية، على أن يكون المشارك ناشرا للوسائل التعليمية عضوا بالاتحاد ومنتجا للوسيلة محليا وأن يحمل كل منتج معروض بالجناح بيانات توضح اسم المنتج واسم دار النشر وعبارة صنع في مصر، ولا يسمح بعرض وبيع المنتج المحلي الخاص بدار النشر بأي جناح آخر بل يسمح ببيع المنتج بجناح الناشر المنتج فقط.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين: كما تم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين لضبط أي مخالفات وتطبيق اللائحة عليها فورا، وفي حالة ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الآتية سيتم تغريم المشارك مبلغ 7000 جنيه لكل متر مربع في الحالات التالية: إذا احتوى الجناح على منتج غير محلي، أو بيع منتج محلي لدار أخرى، أو عند عرض ألعاب ترفيهية لا يتوفر بها غرض التعليم أو تنمية مهارات للطفل.

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 11 مايو الجاري.